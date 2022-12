LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | fantastico trionfo azzurro nella staffetta mista | Sabbatini stellare! Tocca a Battocletti!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:13 PARTITE! 12:12 L’Italia va a caccia del titolo individuale con Battocletti, ma proverà a salire sul podio ancheclassifica a squadre! 12:10 L’Italia si presenta con Anna Arnaudo, Aurora Bado, Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli, Sara Nestola e Giovanna Selva. 12:08 Adesso è il momento di una delle gare più attese in casa Italia, quella riservata alle Under 23! 12:05 Prova discreta per l’Italia: 14esimo Marco Fontana Granotto, 25esimo Luca Alfieri, 30esimo Enrico Vecchi, 38esimo Francesco Guerra, 60esimo Riccardo Martellato e 61esimo Alain Cavagna. 12:02 VINCE IL FAVORITO! Charles Hicks, con un ultimo giro da antologia, si impone e vince in solitaria la gara riservata agli Under 23 (23:39). Seconda piazza per il connazionale Zakariya Mahamed e bronzo per il francese Valentin ...