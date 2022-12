LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | Battocletti regina | la staffetta mista si tinge d’oro! Tra poco Crippa

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:42 L’Italia si presenta al via con: Gaia Colli, Cristina Molteni, Michela Moretton, Nicole Reina, Maria Subano e Federica Zanne. 12:40 Adesso è il momento della prova senior femminile. 12:37 Vediamo nel dettaglio le posizioni delle azzurre: prima Nadia, 14esima Aurora Bado, 16esima Giovanna Selva, 19esima Anna Arnaudo, 20esima Sara Nestola, 30esima Ludovica Cavalli. 12:35 ARGENTO A SQUADRE PER L’ITALIA! Prestazione oltremodo solida di tutte! 12.34 Medaglia d’argento per Megan Keith e bronzo per Alexandra Millard. Attendiamo l’arrivo di tutte per capire il podio a squadre. 12:33 Quarto titolo europeo consecutivo per Nadia, due tra gli under 20 e due tra gli under 23! 12:32 SEMPLIECEMENTE LA PIU’ FORTE! In questa categoria non c’è storia, in Europa ...