LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | Battocletti regina | la staffetta mista si tinge d’oro! Tocca a Crippa

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:26 Gruppo nuovamente compatto, ma si fa vedere davanti anche Zoghlami, Italia in grande spolvero. 13:24 Prova l’allungoe Chiappinelli, gli azzurri prendono qualche metro di margine! 13:23 Si fanno vedere davantie Chiappinelli, l’Italia può lottare anche per il podio a squadre. 13:21 Il francese Amdouni parte forte e prova fin da subito a fare selezione. 13:19 PARTITI! 13:18 Gli altri azzurri in gara saranno Yohanes Chiappinelli, Nekagenet, Pasquale Selvarolo e Osama Zoghlami. 13:17 Il grande favorito della viglia è il campione di tutto Jakob Ingebrigsten, ma l’Italia proverà a dire la sua con Yeman. 13:15 Ultima gara in programma è quella senior maschile, probabilmente una delle più attese, non solo in casa ...