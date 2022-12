L’ex di Vittorio Cecchi Gori | Rita Rusic senza freni! Confessioni scioccanti | ecco cosa fa

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 dicembre 2022)è un ex modella e personaggio televisivo italiano. Famosa anche per il suo matrimonio con il celebre produttore, laora ha cambiato mestiere.fa!è una produttrice cinematografica, attrice ed ex modella croata naturalizzata italiana. La donna vive in Italia dall’età di 4 anni, quando dalla Jugoslavia si è trasfecon la sua famiglia in un campo profughi in Campania, a Capua in provincia di Caserta. Laha iniziato la sua carriera come modella posando per la rivista “Postalmarket” ma la sua carriera vera e proprio inizia quando viene scoperta da niente di meno che Adriano Celentano il quale le propose di ...