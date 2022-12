Le nuove frontiere della ricerca | il doc sui successi della  terapia genica

(Di domenica 11 dicembre 2022) Riparte ufficialmente domenica 11 dicembre il numeratore più iconicotv, quello di Telethon, la maratona di raccolta fondi a favorecontro le malattie genetiche rare, giunta alla 33esima edizione. Il debutto in prima serata è affidato alle sapienti mani di Carlo Conti, con lo speciale Natale e Quale Show mentre subito dopo, in seconda serata, andrà in onda il doc Le, ideato e scritto da Erika Brenna, e condotto dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. L'obiettivo?Raccontare risultati e innovazioni scientifiche e di diagnosi e cura a partire dalla rivoluzioneterapia. Le...

Cosmopolitan

... ma conrichieste che rischiano di prolungare ancora a lungo l'attesa infinita di Pristina. Francia,aperte ma sapendo chi entra La Francia ha proposto di collegare la ..."Il Viminale è già al lavoro per presentarenorme per garantire la sicurezza dellee stroncare la tratta degli esseri umani che arricchisce gli scafisti e non solo. Dobbiamo arrivare ... Telethon 2022 torna con Le Nuove Frontiere Della Ricerca La pagina di Avatar: Frontiers of Pandora è comparsa su PlayStation Store, con nuovi dettagli sul gioco e l'indicazione di una modalità cooperativa.Hanno attraccato nel porto di Bari e Salerno le due navi umanitarie che ieri hanno ricevuto l'ok del Viminale con la precisazione che l'assenso è arrivato solo per le condizioni del mare che avrebbero ...