Lazio | tre club su Luis Alberto

(Di domenica 11 dicembre 2022) Trespagnoli sono interessati a, centrocampista in uscita dalla. La richiesta dei biancocelesti Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, Valencia, Villarreal e Atletico Madrid sarebbero interessate a riportare in Spagna. La formula, almeno al momento, non convince però lavisto che la proposta è di prestito con diritto di riscatto. La squadra biancoceleste è disposta a cedere lo spagnolo, ma solo a titolo definitivo. In quel caso infatti si potrebbe provare ad accontentare Sarri con Ivan Ilic del Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.