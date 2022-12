Lazio | Lotito | «Immobile ci darà ancora tante soddisfazioni»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le parole di Claudio, Presidente della, sull’importanza della figura di Cironel club Il Presidente della, Claudio, ha parlato a Il Messaggero del futuro di Ciroe Luka Romero. PAROLE – «Per me Ciro è già un dirigente, un consigliere, un figlio, il capitano, il simbolo biancoceleste del presente e del futuro. Non molla mai, incarna il nostro spirito. Citantissimeprima di smettere con il calcio giocato. Rinnovo Romero? È tutto ok, ma non ho avuto un attimo di tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

la Repubblica

Le parole di Claudio, Presidente della, sull'importanza della figura di Ciro Immobile nel club Il Presidente della, Claudio, ha parlato a Il Messaggero del futuro di Ciro Immobile e Luka Romero. PAROLE - "Per me Ciro è già un dirigente, un consigliere, un figlio, il capitano, il simbolo biancoceleste ...Io sto crescendo professionalmente insieme a loro', chiosa aStyle il dg Enrico. Dalla Nocerina può arrivare Mahamadou Balde, fratello di Keita, ma solo a costo zero. Lotito e lo spalmadebiti per le società di calcio che ha fatto arrabbiare Giorgia Meloni. Il patron della Laz… Claudio Lotito, ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato così di Ciro Immobile e di Luka Romero. Le sue dichiarazioni. RINNOVO LUKA – «Il rinnovo di Luka sino al 2026 È tutto ok, ma non ho avuto un ...Mariano Diaz e il Real Madrid sono ai ferri corti: Lotito fiuta l’affare ma lo vorrebbe prelevare a zero. Le ultimissime Lotito fiuta l’affare Mariano Diaz. A giugno, però, a costo zero e a precise co ...