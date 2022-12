(Di domenica 11 dicembre 2022)è apparsa recentemente sul piccolo schermo per raccontare della sua vita, del suo lavoro e della relazione con Paolo Bonolis. Arrivano delleda, storica ex di Bonolis, che hanno scioccato tutti. Vediamo i dettagli.è attualmente una delle due opinioniste del reality più seguito di Italia il Grande Fratello, insieme ad Orietta Berti. La donna si sta dimostrando come un’ottima spalla per Alfonso sempre schietta e puntuale nelle sue esternazioni. Grazie alla sua capacità di opinionista sta riscontrando un grande successo anche sui social per i suoi interventi. La donna è sposata dal 1997 con il celebre conduttore Paolo Bonilis con il quale ha avuto tre figli. Il loro matrimonio è spesso stato al centro ...

Fortementein.com

Man mano iniziano ad arrivare Matilde Brandi, in stilosa giacca di pelle grigia su leggings di pelle nera,, in cappotto scuro, Federica Cifola, in pellicciotto bianco, e Francesca ...Lascia la moglie Paola e i figli Gianni e, a sono state subito inviate le condoglianze dell'... E per molti anni ha trascorso in Brasile, dove aveva una casa, i mesi più. Tra le attività di ... Laura Freddi, parole al veleno su Sonia Bruganelli, “L'ho odiata..." La scorsa edizione del GF Vip si è conclusa con Alfonso Signorini che dava appuntamento alla prossima stagione: da quest'anno cambia musicaSerena Bortone, problema all'inizio della puntata di oggi del suo talk: "Sto in queste condizioni" Il venerdì è un giorno difficile per antonomasia e la ...