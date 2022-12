L’appello al governo di Andrea Costantino | bloccato da mesi ad Abu Dhabi | «Io sepolto vivo in ambasciata | intervenga Meloni»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 dicembre 2022) «Imploro la premierdi mantenere le sue promesse di chiedere ai leader degli Emirati di lasciarmi tornare in Italia». È questodell’imprenditore milaneseche si trova danel Golfo. Il 49enne, padre di due figli, denuncia di vivere in una sorta di “giorno della marmotta” in una stanza dell’italiana ad Abusi trova lì dopo che è stato rilasciato dal carcere di massima sicurezza di Al Wathba lo scorso maggio proprio grazie alla mediazione della diplomazia del nostro Paese. L’uomo è accusato di finanziamento al terrorismo in Yemen per un contratto di fornitura di gasolio nel Paese tormentato dalla guerra. Accusa che l’ha portato a trascorrere più di un anno in ...