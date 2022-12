La transizione non si fa con il deficit | ma con meno burocrazia

Leggi su formiche

(Di domenica 11 dicembre 2022) Stiamo pagando il conto salatissimo del nostro ritardo nellaecologica. Abbiamo sprecato 70 miliardi di euro per aiutare cittadini e imprese a pagare bollette quando, se avessimo dato retta solo qualche anno fa all’appello di uscire dalle fonti fossili (prima dei pionieri della finanza etica come Etica sgr 22 anni fa, poi di papa Francesco nella Laudato Si nel 2015) avremmo potuto usare quei soldi per fare altro. E non avremmo avuto né il caro bollette ne l’inflazione, quell’11,8 percento ai dati odierni che erode redditi, ricchezza e risparmi di famiglie imprese e ci rende tutti più poveri. La risposta all’emergenza climatica, al caro bollette, all’inflazione, al problema della dipendenza energetica da paesi terzi è sempre la stessa, crescere rapidamente nella quota di energia prodotta da rinnovabili. La beffa è che non c’è bisogno di soldi pubblici, di ...