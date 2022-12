La Torcia di EYOF2023 FVG è arrivata a Udine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo le tappe di San Marino, Spittal an der Drau (Austria) e Tolmezzo la fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi della XVI Edizione Sport invernali, su neve e ghiaccio, diFVG, è, accolta in Piazza Libertà dalle autorità ma anche da numerose persone, sci club, sportivi, volontari e semplici cittadini incuriositi dall’iniziativa. Sabato 10 dicembre alla suggestiva cerimonia di accensione del braciere hanno partecipato istituzioni cittadine e regionali nonché i rappresentanti del comitato organizzatore del Festival Olimpico della Gioventù Europea 2023, l’evento multi sport dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni. Il Presidente del comitato organizzatore, Maurizio Dunnhofer, ha voluto ringraziare le amministrazioni pubbliche, a partire dalla Regione Friuli Venezia Giulia che, insieme al ...

