La sparatoria di Roma | testimonianza choc | ' Ha urlato e ha detto vi ammazzo tutti'

, lite condominiale e: tre morti Le vittime sono tutte donne. Arrestato 57enne. È accaduto in un palazzo di via Monte Giberto. Una persona sarebbe in condizioni gravissime. Diversi i ..."E' entrato, ha chiuso la porta e ha detto: "vi ammazzo tutti", e poi ha cominciato a sparare" . Lo dice all'AGI una donna presente alla riunione del consorzio di condomini dove un uomo di circa 60 ...Antiche ruggini condomiali per la gestione del Consorzio. Sarebbe questo il motivo alla base della sparatoria che ha visto vittime tre donne a Roma. Una lite avvenuta nel corso di una riunione tra ...«Ha iniziato a sparare contro il gruppo dirigente del Consorzio. Ci siamo buttati a terra e poi l'abbiamo bloccato e disarmato». Sono alcune delle testimonianza di chi ...