La sorella di Cristiano Ronaldo suggerisce che il capitano del Portogallo vuole giocare la Coppa del Mondo nel 2026

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:potrebbe ancoraun’altradelcon il, ha lasciato intendere suaè diventato l’unico giocatore nella storia ad aver segnato in cinque Mondiali quando ha segnato nella partita d’esordio delcontro il Ghana, ma il cinque volte Pallone d’oro si è poi ritrovato in panchina ed era in lacrime quando la squadra di Fernando Santos è stata eliminata sabato dal Marocco. Era opinione diffusa che, all’età di 37 anni, l’ex attaccante del Manchester United e del Real Madrid non sarebbe apparso di nuovo nel più grande torneo del calcio, ma suo fratello ha aperto la porta alla possibilità che parteciperà alladel ...