La sciabolata artica gela l' Italia | dove crollano le temperature

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Arriva il gelo su tutta l'. Una "" pienamente invernale che secondo gli esperti di www.ILMeteo.it, travolgerà la Penisola entro la giornata di Santa Lucia provocando conseguenze importanti. "La massa d'aria gelida di origineinfatti non si limiterà a investire il Nord e, al contrario, si propagherà a tutta la Penisola, causando un abbassamento dellediffuso e, in alcuni casi, anche intenso, con uno sbalzo che in alcune località potrebbe essere anche di una decina di gradi in appena 48 ore". L'ultimo aggiornamento conferma che già oggi, domenica 11, gelide correnti provenienti da nord raggiungeranno le regioni settentrionali, per poi propagarsi rapidamente a tutto il resto d', causando un primo diffuso abbassamento delle ...