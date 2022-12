La preghiera di Pelé a Neymar

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 dicembre 2022): “Non lasciare la Seleção” “Ti ho visto crescere, tifavo per te ogni giorno e finalmente posso congratularmi con te per aver eguagliato il mio numero di gol con la nazionale brasiliana. Sappiamo entrambi che questo è molto più di un numero. Il nostro più grande dovere come atleti è quello di ispirare. Per ispirare i nostri colleghi professionisti di oggi, le prossime generazioni e, soprattutto, per ispirare tutti coloro che amano il nostro sport. Sfortunatamente, la giornata non è delle più felici per noi, ma sarai sempre la fonte di ispirazione che molti aspirano a diventare. Ho imparato che più passa il tempo, più cresce la nostra eredità. Il mio record è stato stabilito quasi 50 anni fa e nessuno era stato in grado di avvicinarlo fino ad ora. Tu ce l’hai fatta, ragazzo. Valorizza la grandezza del tuo successo, ...