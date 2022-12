(Di domenica 11 dicembre 2022) Con la storica conquista della semifinale a Qatar 2022, ilha tutte le carte in regola per portare a compimento una vera e propria ...

La Gazzetta dello Sport

Con la storica conquista della semifinale a Qatar 2022, il Marocco ha tutte le carte in regola per portare a compimento una vera e propria ...È stato il primo veicolo dell'era Chevrolet, un'epoca in cui lanelle utilitarie ... Bisogna però riconoscere che la 600 non è un esempio dipoiché è stata progettata sulla base ... La modernità, la concorrenza e l’orgoglio: ecco perché il Marocco può vincere il Mondiale