La manicure anti tendenza di Selena Gomez | colori pastello d’inverno è un sì

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 dicembre 2022) La stagione corrente non lo prevede, ma nessuno vieta di farlo: allora perché non seguire l’esempio di, che ha ravvivato il suo inverno con unadalle sfumature? Chi ha detto che isono abolitiaggiunge uno scossone alle tendenze, dettandone una per conto proprio che potremmo definire un’. Essendo imprenditrice a sua volta e ben ancorata al mondo beauty, per l’attrice lanciare spunti di bellezza non è certo una novità. A rendere la suaatipica e affascinante per l’inverno 2022 è la bravura di Tom Bachik, nail artist delle celebrità che in genere si prende cura anche delle mani di Jennifer ...