La Repubblica

... valevole per la diciottesima giornata di campionato diPro girone C, termina con il punteggio ... Il Crotone , come era prevedibile, prova a fare la partita edi imbastire, sin dai primi ...... Marta Cartabia , vezzosamente soprannominata "la Cocca del Colle",l'assalto ad un altro ... sono due gli altri nomi che ce la potrebbero fare e sono entrambi della. In pole position, con a ... La Lega tenta con un emendamento di bloccare il progetto di Parco Nazionale di Portofino: bocciata Con un emendamento in finanziaria la Lega ha tentato di cancellare, privandolo dei finanziamenti, la creazione del Parco Nazionale di Portofino, oggi Parco regionale. L’emendamento presentato dal ...I dati ufficiali indicano che tra il 2015 e oggi, con punte legate agli effetti del confinamento forzato per il Covid, c’è stato un aumento di circa l’8% dei casi di autolesionismo o suicidio. Secondo ...