La Juve sta perdendo il treno Zaniolo | 30 milioni in Serie A

napolipiu.com

La Juventus rischia di veder passare il treno Zaniolo, contatto in Serie A: pronti 30 milioni per la Roma in caso di mancato rinnovoI bianconeri sono impelagati con l'Inchiesta Prisma, come raccontato ...Il Palermo vuole allungare sulla zona calda, a differenza di una Spal che ultimamenteaccusando ...(Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Potenza - Giugliano (Serie C) - ELEVEN SPORTSStabia -... Tifosi della Juve scatenati: “Il marcio sta a Napoli, nessuno ne parla” Come riferito dalla stampa francese, anche il PSG starebbe pensando a Dusan Vlahovic per rinforzare il proprio attacco in vista di gennaio. Il serbo è un profilo ambito da diversi top club europei, ma ...La difesa della Juventus torna a casa. Dopo una serie di prestazioni convincenti Danilo e Alex Sandro, anche a causa di alcuni acciacchi, non sono riusciti a replicare nella sfida con la ...