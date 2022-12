La Juve sfida le milanesi per il colpo Mondiale | ostacolo decisivo

Calciomercato Juventus, lacon l'Inter continua a caracollare l'attenzione mediatica: l'incontro che potrebbe decidere tutto. Salvo clamorosi colpi di scena, si prospetta una campagna trasferimenti ragionata per la ...Calciomercato Juventus, l'effetto domino Cristiano Ronaldo rischia di scompaginare le carte in casa bianconera. In occasione dellacon il Marocco , si è consumato il commiato tra Cristiano Ronaldo ed il suo Portogallo . Al termine di una prestazione piuttosto opaca, il cinque volte Pallone d'oro è ritornato negli spogliatoi ...Si è conclusa sul risultato di 3-0 la sfida tra Juve Stabia e Messina, giocata alle 17,30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e valevole per la 18^ giornata ...La Juventus Women cala il poker e vince contro la Roma, ad analizzare il risultato ci ha pensato la bianconera Cristiana Girelli ...