La Honda Civic di Verstappen in vendita all’asta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Maxè ormai l’uomo da battere in Formula 1. Dopo aver conquistato il suo primo titolo mondiale nel 2021 battendo Lewis Hamilton all’ultima gara, quest’anno si è confermato con largo anticipo, dominando gran parte della stagione. La Red Bull ha vinto 17 dei 22 Gran Premi in calendario, con il campione olandese che ha

Motorbox

In un'epoca dominata da SUV e crossover lae:HEV sembra una provocazione: fatta apposta per dimostrare quanto ci stiamo perdendo in termini di piacere di guida con i simil - fuoristrada e la loro guida "panoramica". La prova su ...Vi basterà avere a disposizione almeno 60.000 euro ed essere pronti a dare battaglia ai collezionisti per questaType R guidata e posseduta dal pilota olandese durante la stagione di F1 ... Test drive | Prova della nuova Civic: l'ibrida che risveglia la passione per la guida Sportività aumentata grazie al prestante propulsore Turbo VTEC e un design esaltante e funzionale portano l'estetica e le prestazioni al top ...Annuncio vendita Honda Civic 1.0T 5 porte Executive Premium usata del 2018 a Moncalieri, Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...