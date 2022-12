La grande serata di Linkiesta e Repubblica al fianco del popolo iraniano | per una rivoluzione possibile

Leggi su linkiesta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Per l’Iran come per l’Ucraina. Era pieno il Teatro Parenti il 13 marzo, è pieno l’11 dicembre. Milano è aldei popoli che lottano per i loro diritti. Il sindaco Beppe Sala ricorda la ricorrenza, all’indomani della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. «Il 10 dicembre 1948 all’Onu veniva approvato un testo rivoluzionario, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il testo che vanta più traduzioni al mondo. C’è un prima e un dopo quella dichiarazione. È di fatto la Costituzione del mondo», dice. «Ci sono momenti storici in cui queste parole rischiano di suonare retoriche», ricorda Sala, in riferimento ai milioni di cittadini ucraini al buio e al gelo a causa dei missili russi. Quella strategia è «stremare un intero», a Teheran come a Kyjiv, «siamo qui perché è necessaria la testimonianza di Milano a favore di chi in Iran reclama i suoi ...