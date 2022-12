(Di domenica 11 dicembre 2022) Se Ladivi ha fatto innamorare dei retelling della mitologia greca, questi treche vi proponiamo non devono assolutamente mancare nel vostro elenco di lettura, o nelle letture delle persone che sapete averquesto romanzo Ladi, retelling dell’Iliade basato sulla storia die Patroclo, è il libro di esordio di Madeline Miller e senza dubbio uno deipiù letti degli ultimi anni. Insieme a Circe, della medesima autrice, questo titolo ha segnato l’inizio di una stagione di revival della mitologia e dell’epica greca, mondi che quasi tutti noi abbiamo affrontato sui banchi di scuola e che, magari anche per solo un breve periodo di tempo, ci hanno affascinati e affascinate come non mai. Ecco allora ...

tuttoteK

Colleen Hoover al terzo con It ends with us; Madeline Miller con Ladial settimo e K. Shell al nono con Let the game begin , tutte autrici che hanno beneficiato di una forte ...Lauro e la ricerca di un posto nel mondo L'anima diesplode in questa. Le sue parole ricamano una solitudine incessante, raffigurano, come in un film drammatico, un senso di ... La Canzone di Achille: tre libri da leggere se lo hai amato Se La Canzone di Achille vi ha fatto innamorare dei retelling, non dovete assolutamente perdere la lettura di questi libri.Achille Lauro il 24 novembre 2022 ha scritto un pensiero diretto e potente sul suo profilo ufficiale Instagram: “Mio fratello anni fa mi disse di stare ...