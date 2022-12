Kvaratskhelia in campo contro il Crystal Palace | infortunio alle spalle

CalcioNapoli24

... oltre all'impatto di Kvichacol calcio italiano, c'è sicuramente Kim Min - Jae. ... Ancora una volta, il lavoro di scouting da parte di Cristiano Giuntoli e quello suldi Luciano ...Ha ottime qualità, non sarà per certo semplice affrontarlo domani. Sarà una partita ... con giocatori diversi, e potremo andare inper testare le nostre qualità' Comments comments Kvaratskhelia in campo con il Crystal Palace per ritrovare il gol: la lombalgia e il furto sono ormai alle spalle L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha provato ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti in vista della gara amichevole contro il Crystal Palace.Dopo aver battuto 3-2 l'Antalyaspor nella prima partita amichevole del mese di dicembre, il Napoli torna in campo oggi pomeriggio sempre ad Antalya dove sfiderà il Crystal Palace, squadra di Premier L ...