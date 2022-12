Kosovo | Vucic convoca Consiglio sicurezza nazionale

Il presidente serbo Aleksandarha convocato per le 19 di oggi una riunione d'emergenza del Consiglio per la sicurezza ...sarà dedicata agli ultimi preoccupanti sviluppi della situazione in, ...'E' in corso un tentativo di porre fine alla questione dele vi partecipa anche una parte della comunità internazionale", ha detto, affermando che 'la polizia del, che non è né ...Come reazione immediata a questa dichiarazione, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere la risposta in caso di ...Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato per le 19 di oggi una riunione d'emergenza del Consiglio per la sicurezza nazionale. (ANSA) ...