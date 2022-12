Kosovo | sale la tensione | i serbi bloccano le strade | cosa succede

(Di domenica 11 dicembre 2022) Altanel nord del: cittadini, l'etnia maggiore in questa parte del Paese, hanno bloccato lecon veicoli pesanti e camion per protestare contro l'arresto, da parte della polizia kosovara, di un agente serbo accusato di terrorismo e sovversione.

la tensione tra barricate e sparatorie ine in particolare a Mitrovica nord, la parte della città a maggioranza serba dove tre giorni fa sono arrivati oltre 300 agenti armati della ...ancora la tensione nell'area dove sono stati spediti nel corso di una notte almeno duecento agenti di etnia ...La situazione nel nord del paese (dove sono state rinviate le elezioni anticipate in quattro comuni a maggioranza) è carica di tensione interetnica dopo l’arrivo di trecento agenti della polizia kosov ...Cresce la tensione tra Pristina e Belgrado dopo che la Serbia ha chiesto alla NATO di consentire invio di forze di sicurezza in Kosovo.