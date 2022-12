Kantè | il Barcellona ci crede Ma occhio all'ostacolo francese

... il piano blaugrana Stando a quanto riferisce Sport, ilpotrebbe cercare di anticipare la concorrenza per arrivare a N'Gologià a gennaio. Il centrocampista del Chelsea è in scadenza ...Commenta per primo Ilvaluta il profilo di Ngolo Kanté , per rinforzare il centrocampo durante il mercato di gennaio . Secondo quanto scrive Sport , il club blaugrana pensa al francese in scadenza col Chelsea a ...