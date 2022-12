Juventus | nuovo CdA già al lavoro | le novità

Gli aggiornamenti sulle ultime mosse delCdA della: John Elkann e Maurizio Scanavino già al lavoro per il futuro del club Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, John Elkann ed il...L'occasione per rifarsi arriva contro la Triestina, in questoturno di campionato. Gli ...30 Serie C 18a Giornata Girone A: Arzignano vsNext Gen (diretta) Telecronaca: Dimitri Canello L'...La Juventus non perde di vista Zaniolo: tuttavia il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe far gola anche ad un'altra italiana ...L'Inter sa che è arrivato il momento di provare lo sprint per Marcus Thuram e sente di avere tutte la carte in regola da giocarsi per convincere l’attaccante francese a scegliere Milano. Questo quanto ...