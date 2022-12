Junior Eurovision Song Contest 2022 | la finale in diretta e streaming

(Di domenica 11 dicembre 2022) Oggi, 11 dicembre, a partire dalle 15.50 su Rai1 andrà in onda la ventesima edizione della manifestazione canora, la versione “baby” del celebre concorso europeo, riservato ai ragazzi fino ai 14 anni, indall’arena Demircian di Yerevan, in Armenia. La giovanissima Chanel Dilecta rappresenterà la Rai e l’Italia con il brano “Bla Bla Bla”, una canzone che richiama la necessità di impegnarsi non solo a parole. Chanel Dilecta Apolloni, 13 anni, vive a Thiene (Vicenza) e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Adora la musica, il canto e il ballo, passioni che ha ereditato dai suoi genitori. Sua madre è una cantante lirica. La conduzione per l’Italia sarà affidata a Mario Acampa e Francesca Fialdini, con la partecipazione di Gigliola ...

Alle ore 16 si alza il sipario sullo 2022, la versione per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni dell'. Il Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan ospita per la seconda volta (la prima fu nel...