Junior Eurovision Song Contest 2022 classifica finale con Chanel Dilecta per l’Italia | chi ha vinto la sedicesima edizione

Si è conclusa poco fa l'edizione 2022 delloSong Contest , andato in scena al Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan . A trionfare è stato Lissandro , rappresentante della Francia , con il brano 'Oh maman!'. ...E' Chanel Dilecta, con il brano "Bla Bla Bla", la rappresentante dell'Italia alloSong Contest 2022 che si ...È la Francia, grazie a Oh maman! eseguita da Lissandro, a portarsi a casa la ‘coppa’ della ventesima edizione del Junior Eurovision Song Contest, versione per bambini del più celebre Eurovision Song ...Il francese Lissandro Formica trionfa alla finale della competizione europea dedicata ai giovani. Seconda l’Armenia, terza la Georgia. Solo undicesima l’italiana Chanel Dilecta ...