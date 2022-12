Junior Eurovision | anche Gigliola Cinquetti | Rosanna Vaudetti ed Eugenio in Via di Gioia tifano per Chanel

(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA – Ci sarannoe gliin Via dia commentare su Rai 1 la diretta delloSong Contest, l’edizione del festival dell’riservata ai cantanti sotto i 14 anni. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si terrà oggi, 11 dicembre, all’Arena Demircian di Yerevan, in Armenia. L’evento sarà seguito in diretta, a partire dalle ore 15.50, su Rai 1 e RaiPlay, con la conduzione di Mario Acampa e Francesca Fialdini. La giovanissimaDilecta (foto) rappresenterà la Rai e l’Italia con il brano “Bla bla bla”, una canzone che richiama la necessità di impegnarsi non solo a parole. A impreziosire la diretta ci saranno i ...

