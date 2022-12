Judo | Campionati Italiani Assoluti 2022 | assegnati anche i titoli femminili a Settimo Torinese

(Di domenica 11 dicembre 2022) Idisono ufficialmente andati in archivio al Pala200 dicon l’assegnazione deinazionali senior. Da segnalare tra le giovani il successo delle juniores classe 2003 Asia Avanzato e Thauany David Capanni Dias, rispettivamente nei -48 e -57 kg. Nelle altre categorie sono arrivate le affermazioni di Kenya Perna (52 kg), Flavia Favorini (63), Irene Pedrotti (70), Betty Vuk (78) ed Eleonora Geri (+78). Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata deidi, in programma a: 48 kg: 1. Asia ...

... calcio a 5, nuoto,e tennis. Il settore pallavolistico rimane comunque fra i più importanti, ... A livello internazionale può vantare la vittoria in duesudamericani consecutivi (1984 e ...Si svolgeranno a Piacenza iregionali di spada a squadre. Le gare di scherma sono in programma l'8 dicembre e si ...ha sottolineato Spezia ha ricordato Colombi ha detto Precedente- A ...Chiudiamo questa stagione sportiva reduci da un campionato nazionale che ci ha visto raggiungere importanti traguardi ma adesso prepariamo il programma per il 2023 che sarà ricco di eventi e di sicure ...Furci Siculo – Ai campionati italiani judo, altro oro per la palestra “Airon Judo” del maestro Corrado Bongiorno di Furci. Il mitico Lorenzo Rigano ha conquistato la medaglia d’oro ed è per la seconda ...