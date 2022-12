Joker 2 | la prima foto del film con Joaquin Phoenix

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ladiin2 è stata rilasciata in occasione dell’inizio delle riprese del sequel. Todd Phillips torna a dirigere l’attore nel sequel deldel 2019, che si è aggiudicato svariate nomination agli Oscar. L’inizio delle riprese di: Folie À Deux è stato annunciato da Todd Phillips sul suo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips) Il titolo del sequel,: Folie À Deux, significa “follia condivisa”, dicitura che si addice perfettamente alla storia, con protagonistanei panni di Arthur Fleck (alias) e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn, la psichiatra di Fleck che ...

Lafoto di: Folie à Deux è proprio quella che ci si aspetterebbe. Scomoda e un po' disturbante. Con luci, ombre, granulosità e colorimetria così come le ricordiamo nelle immagini del primo ...Joaquin Phoenix è Arthur Fleck nellaimmagine di2, sequel che vedrà il Premio Oscar affiancato da Lady ...Riprese iniziate per il sequel di Joker. Il regista Todd Phillips si riserva l'onore di condividere la prima immagine del primo giorno di riprese. La prima foto di Joker: Folie à Deux è proprio quella ...Sebbene Phillips non dia dettagli sul contesto di questo scatto è facile immagine che sia una sequenza che ritrae Joker nel Manicomio di Arkham vista anche la camicia bianca che l’uomo con in mano il ...