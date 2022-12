Jasmine Carrisi | la figlia di Al Bano esce allo scoperto e lo confessa | “L’ho odiato”

(Di domenica 11 dicembre 2022)e il duro sfogo che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Bellezza disarmante, occhi blu ha conquistato la scena dello spettacolo italiano per il suo talento e per essere ladi due personaggi molti attivi nel mondo dello spettacolo, Ale Loredana Lecciso: stiamo parlando di lei,. La ragazza si è fatta conoscere al pubblico grazie a The Voice Senior e di recente ha concesso un’intervista al programma bella Ma condotto d Pierluigi Diaco cui ha fatto una confessione.sfogo – ildemocratico.comCome anticipato,insieme a suo fratello Bido sono i due figli avuti dalla relazione di Al...

nel corso di un'intervista rilasciata a Chi, parla del suo rapporto con la madre e si lascia andare ad una confessione inedita.è stata ospite nella giornata di venerdì ...'Fino a poco tempo fa sul cellulare l'avevo salvata come 'ansia'':ha fatto questa rivelazione sulla mamma, Loredana Lecciso. In un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi , ha raccontato: 'È la classica mamma italiana: chioccia, ...Jasmine Carrisi nel corso di un'intervista rilasciata a Chi, parla del suo rapporto con la madre e si lascia andare ad una confessione inedita. Jasmine Carrisi è stata ospite nella giornata di venerdì ..."Fino a poco tempo fa sul cellulare l’avevo salvata come ‘ansia’": Jasmine Carrisi ha fatto questa rivelazione sulla mamma, Loredana Lecciso. In un'intervista al settimanale diretto da Alfonso ...