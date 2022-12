Inzaghi e Marotta | domenica in trasferta | pomeriggio a tutta Serie B | con un osservato speciale

(Di domenica 11 dicembre 2022) Giornata inper Simone. Il tecnico, che ha concesso un giorno di riposo ai suoi, ne ha approfittato per recarsi a Como per...

In tribuna l'allenatore dell'Inter Simone, arrivato a seguire il fratello Filippo, allenatore della squadra calabrese. Al suo fianco l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe. Per ...In tribuna al Sinigaglia di Como anche Simone: 'se li ho visti No, perché non guardo la partita né dalla panchina e né dalla tribuna' , ha affermato Taibi, che ha poi parlato di ...Vediamo di chi si tratta. Inter, gli occhi di Beppe Marotta su un centrocampista della nazionale argentina: ecco di chi si tratta Dunque, la dirigenza nerazzurra, è intenzionata a regalare a Simone ...Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato in sala stampa dopo il successo dei suoi a Como "Sono molto contento, era una.