Inter | Corriere dello Sport | Lukaku consolato dai compagni di squadra dopo l’eliminazione dai Mondiali

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’ha finalmente riabbracciato Romelu, tornato in anticipo ad Appiano Gentilela prematura eliminazione del suo Belgio daidi Qatar 2022. L’attaccante belga è stato accolto con grande calore da tutti i suoidiche, secondo l’edizione odierna del ‘’, hanno espresso il loro conforto nei confronti di Big Rom. Qualcuno gli avrebbe detto: “La tua rivincita sarà lo Scudetto”. Adesso l’obiettivo diè ritornare al massimo della forma in modo tale da scendere in campo il prossimo 4 gennaio nel big-match della sedicesima giornata di Serie A contro il Napoli.Face.

E poi, si sa, certe ottime abitudini è sempre meglio coltivarle : il 4 gennaio e l'non sono mica così lontani. Proprio come il sogno chiamato scudetto. Pardon: il ...Un test probante per Spalletti e i suoi ragazzi che vogliono presentarsi nelle migliori condizioni possibili al big match contro l', in programma il prossimo 4 gennaio. Un appuntamento, quello ... Pagelle Inter-Bologna: Dimarco un turbo (8), Dzeko capolavoro (7,5), Skriniar come ai bei tempi Nelle immagini si vede l'esterno dell'Inter trattenuto a fatica mentre prova a raggiungere Dybala: ecco cosa è successo nel quarto dei Mondiali in Qatar vinto ai rigori dalla 'Seleccion' ...Su Corriere di Torino: Juve, caccia ai parametri zero: spunta anche Tielemans che ha molte pretendenti. Occhio ai «derby» con l’Inter per Thuram e Smalling.