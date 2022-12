" Ingiusto morire così". L'addio di Meloni all'amica freddata dal killer di Roma

Perché non è giustocosì. Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella ...Perché non è giustocosì. Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella ...Il premier Giorgia Meloni ha postato sui social il suo addio all’amica Nicoletta Golisano, una delle donne vittime della furia omicida del killer di Fidene ...Tra le vittime della sparatoria di Fidene c’è anche Nicoletta, amica del premier Giorgia Meloni. A svelare il legame con una delle tre ...