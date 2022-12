“Indipendenti dalle banche” Visco respinge le critiche a Bankitalia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ignazio, governatore della Banca d'Italia, è intervenuto a Rebus su Rai3 per difendersi dalla pioggia diricevute da Palazzo Koch per i giudizi espressi sulla manovra voluta dal governo Meloni: “La Banca d'Italia non dipende. È autonoma nel giudizio, indipendente sostanzialmente ma è anche indipendente per legge, perché riconosciuta costituzionalmente nell'ambito del Trattato istitutivo della Banca centrale europea del sistema europeo dicentrali di cui noi siamo parte”. Ad affermarlo è il Governatore di Banca d'Italia, Ignazio, intervenendo a 'Rebus' su Rai tre. “Quando si dice che la Bce pensa una cosa e la Banca d'Italia pensa un'altra è sbagliato. Io - sottolinea ancora, il cui istituto è finito nel mirino del ...

