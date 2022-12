Incontro con l’agente dopo la tournée negli Emirati Arabi | vicina la firma con il Milan!

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Milan è atterrato da poche ore a Dubai: i rossoneri continueranno la preparazione, disputando anche due amichevoli di lusso, rispettivamente contro Arsenal e Liverpool. La dirigenza rossonera, intanto, continua a lavorare sul mercato e sui rinnovi: l’obiettivo di Maldini e Massara è quello di garantire una squadra competitiva nei prossimi anni, anche a livello internazionale. Pronto il rinnovo per Bennacer, le cifre Bennacer Rinnovo Milan Al rientro dalla, come riporta Tuttosport, è previsto untradi Bennacer e la dirigenza del Milan: centrocampista indispensabile nella formazione di Pioli, Bennacer ha un contratto che scadrà nel 2024 e la volontà delle parti è quello di rinnovarlo. L’algerino ...

Multiplayer.it

Chiederemo ununa serie di tecnici per portare idee concrete e al passoi tempi perché andiamoa tempi difficili. Intanto prendiamo atto che è tornato a soffiare un vento ...C'era anche Gianni Letta al pranzo di Natale organizzato oggi da Silvio Berlusconi ad Arcorei big di Forza Italia, i suoi capigruppo di Camera e Senato e l'intera delegazione governativa ...... Microsoft e Activision, nuovo incontro con l'antitrust UK la settimana prossima Torna la “Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà” organizzata dal Csv Taranto con il volontariato, tradizionale appuntamento del terzo settore locale che, giunto alla sedicesima edi ...Le associazioni sportive Komaros sub Ancona e SEF Stamura Ancona, organizzano un incontro con il campione del mondo di pesca in apnea, l'anconetano Giacomo De Mola. L'evento si svolgerà nella sala ...