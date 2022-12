In Thailandia i macachi sono usati per raccogliere noci di cocco

Una manifestazione controversa dove i macachi lottano affamati per accaparrarsi più cibo possibile, tra attacchi e comportamenti aggressivi In Thailandia, nella città di Lobpuri, si è appena concluso ...Quasi ovunque temute, giudicate fastidiose e cattive, le scimmie sono invece" da sempre venerate in Thailandia."A Loupburi, circa 150 km a nord di Bangkok è ricominciato, come ogni anno, il tradiziona ...