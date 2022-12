In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Dicembre | Sacchi e valigie di contanti Mazzette pure dal

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) sisma in ue “Vacanze da 100 mila €” E non solo Qatar: Panzeri pagatodal Marocco Le carteMoglie e figlia ai domiciliari per riciclaggio: “Portano i regali e usano la carta di credito di un uomo chiamato ‘Gigante’” di Vincenzo Bisbiglia Rimozione forzata di Marco Travaglio Mezzo milione cash nella cassaforte di casa,dinel soggiorno, un padre che tenta la fuga con valigioni pieni di banconote, ferie da favola a sbafo, carte di credito intestate a prestanome. Le scene svelate dall’inchiesta sugli eurodeputati a libro paga del Qatar non sono che l’antipasto di uno scandalo gigantesco. Salvo pensare ai vertici Le Ong dei “vip” contro le ingiustizie Mogherini lascia L’inchiesta della magistratura di Bruxelles sta scuotendo i vertici delle massime istituzioni comunitarie di Ilaria Proietti Il ...