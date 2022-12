In 165 giocano la stessa schedina e vincono 143 milioni al Superenalotto europeo

la Repubblica

Si toccano ancora Lopez e Acosta che - oltre alla posizione - siil ruolo di rookie of the ...5 5 Pedro ACOSTA Kalex SPA 177 6 Jake DIXON Kalex GBR 168,5 7 Celestino VIETTI Kalex ITA8 ...... intruppato in sesta posizione dietro a Dixon, mentre davanti a loro Gonzalez e Lopez sila ...5 2 Ai OGURA Kalex JPN 242 3 Aron CANET Kalex SPA 192 4 Celestino VIETTI Kalex ITA5 Pedro ... Belgio, nel villaggio fortunato in 165 vincono 143 milioni di euro alla lotteria Grazie a un sistema e a una giocata di 15 euro a testa, ognuno dei vincitori dell'EuroMillion si porterà a casa quasi 900mila euro ...I carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarità in 165 posizioni lavorative durante i controlli effettuati da metà novembre in ospedali e Rsa di tutta Italia ...