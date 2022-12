Ilary Blasi | parla l' amica | È rimasta male dal comportamento di Totti Con Bastian è felice

(Di domenica 11 dicembre 2022) Rendere pan per focaccia.lo ha fatto per bene. La conduttrice avrebbe continuato a tenere lontano da riflettori e occhi indiscreti la sua nuova storia d'amore con

Così, mentreè stata immortalata sulla neve, sulle piste di St. Moritz insieme alla figlia Isabel e all'amica Michelle Hunziker (e qualcuno vocifera pure l'imprenditore Bastian , presunto ...Noemi e Totti, il primo Natale insieme Nel pieno della battaglia legale che lo sta vedendo impegnato contro l'ormai ex moglie, Francesco Totti si è a quanto pare anche messo ad addobbare ...Ilary Blasi sembra essere riuscita a mettersi alle spalle la grande delusione per la fine del suo amore con Francesco Totti. Lo rivela un'amica della nota showgirl in una intervista a DiPiù: «È ...Nel pieno della battaglia legale che lo sta vedendo impegnato contro l’ormai ex moglie Ilary Blasi, Francesco Totti si è a quanto pare anche messo ad addobbare la nuova casa in compagnia della nuova ...