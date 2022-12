Ilary Blasi | parla l' amica | dal nuovo amore Bastian a Totti e Noemi in pubblico ' Ecco come ha reagito'

Che, dopo la separazione da Francesco Totti , abbia ritrovato l'amore non è più un segreto. Bastian, l'imprenditore tedesco che vive a Francoforte e ha conquistato la conduttrice . E sembra ...Fra le ultime notizie degli ultimi tempi che ancora una volta li vedono protagonisti, emerge un nuovo dettaglio:ha un nuovo amore . Ve ne avevamo parlato in un nostro precedente articolo.Ilary Blasi ha finalmente ritrovato la serenità dopo un periodo turbolento, iniziando anche una nuova love story dopo la fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti. A rivelare come ...Che Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti, abbia ritrovato l'amore non è più un segreto. Bastian, l'imprenditore tedesco che vive a Francoforte e ...