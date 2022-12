Ilary Blasi allo scoperto con Bastian perché delusa da Totti

(Di domenica 11 dicembre 2022) E’ un’amica dia svelarela conduttrice ha deciso di uscirecon, di mostrarsi con il nuovo compagno. Niente di ufficiale,non ha fatto nessun annuncio e non ha calcato alcun red carpet conma è bastata la delusione che le ha fatto incassare. L’ex coppia ha annunciato la separazione subito la fine de L’Isola dei famosi ma è evidente che per tutelare i figli ed evitare il più possibile il gossip avrebbero dovuto fare entrambi più attenzione con i nuovi rispettivi compagni.l’ha fatto, Francescoevidentemente molto meno. L’ex calciatore una volta beccato dai paparazzi si è lasciato andare ...

Primo Natale insieme per e . L'ex capitano della Roma e la nuova compagna dopo l'addio asi sono trasferiti in una casa a Roma Nord, nel quartiere residenziale di Vigna Clara. E la stessa Noemi ha pubblicato sui social la prima foto natalizia del loro nuovo nido d'amore: un ..., nuova fiamma e nuova vita. La conduttrice tv, dopo la rottura con il marito Francesco Totti, sarebbe di nuovo innamoratissima del suo Sebastian. A rivelare particolari sulla neo coppia ...La conduttrice dell'Isola dei Famosi, delusa da come ha gestito la nuova relazione l'ex marito, non si nasconde più con Bastian ...Ilary Blasi, nuova fiamma e nuova vita. La conduttrice tv, dopo la rottura con il marito Francesco Totti, sarebbe di nuovo innamoratissima del suo ...