Il Volo | chi sono | età | carriera | chi sono le fidanzate | vita privata del trio musicale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilè un gruppoitaliano salito alla ribalta con la vittoria di Sanremo nel 2015. Si tratta di uncomposto da Piero, Ignazio e Gianluca. Le loro performancesconosciute in tutto il mondo.apparsi in tv in diversi programmi, anche a Domenica In Show in onda eccezionalmente di venerdì sera nella serata evento di maggio 2022. Ma conoscete tutto di questi tre artisti? Loro oggi si racconteranno ai microfoni di Verissimo, da Silvia Toffanin. Proprio loro che presto saranno protagonisti di un grande concerto, che andrà in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale. La biografia de IlI tre giovani ragazzi siconosciuti e uniti durante la seconda edizione del talent Ti lascio un canzone, nel ...