Il sondaggio che stravolge tutto | Calenda e Renzi? Ecco quello che nessuno sa

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si è parlato molto, in questi giorni, di un avvicinamento del Terzo Polo al centrodestra di governo; o meglio, al governo d Giorgia Meloni, che, proprio grazie a quella "opposizione costruttiva" può mandare segnali di forza ai suoi impegnativi alleati Lega e Forza Italia. D'altro canto l'opposizione responsabile è stata proprio inaugurata da Fratelli d'Italia durante il governo Draghi, che ha alcune volte sostituito voti di maggioranza mancanti, per far passare provvedimenti "utili al Paese". Questo agire ha dato i suoi frutti, contribuendo a creare quell'aura di serietà al partito sigillata col grande successo elettorale di settembre e a creare un rapporto produttivo con Mario Draghi per un coordinato ed efficiente passaggio di consegne. È dunque politicamente comprensibile, oltre che eticamente corretto, che la dirigenza del Terzo Polo abbia scelto questa strada, piuttosto che ...