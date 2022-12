Il posticipo Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi domenica alle 20 30 chiude la 10ª giornata

(Di domenica 11 dicembre 2022) La 10ªsicon la sfida tra. I giuliani sono stati sconfitti all’overtime nell’ultimacontro Brescia mentre i pugliesi hanno superato Venezia nel lunch match del 9° turno. Dove vederla:11 dicembre 2022 ore 20.30, Eleven Sports Arbitri: Guido Giovannetti, Gabriele Bettini, Christian Borgo I PRECEDENTI Sono 11 le gare già giocate tra le due squadre in Serie A, 3 delle quali disputate nei playoff 2021 e una in Final Eight 2021.ha vinto solo uno scontro diretto, ossia l’84-82 del 26 settembre 2021. GLI ASSENTI– Junior Etou è indisponibile per una lussazione alla ...

