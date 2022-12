Il papà va a svegliarlo ma Giulio non risponde | un malore lo ha ucciso nel sonno

(Di domenica 11 dicembre 2022) Un uomo ha trovato il figlio di 12 anni morto nel suo letto. Da quanto emerso il bimbo sarebbe deceduto nelper unaveva solo 12 anni e a Sarzana – in provincia della Spezia – era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Unimprovviso lo hanel. La L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il, pensando non si volesse alzare, dopo averlo chiamato più volte è andato a trovarlo a letto. Ha provato a scuoterlo, ma quando si è reso conto che non reagiva, ha subito chiamato i soccorsi, ...Ilpensava che il bambino non volesse alzarsi, così l'ha chiamato più volte prima di raggiungerlo ... il giovane sarebbe morto nel sonno: a trovarlo i genitori che erano andati aper ...