(Di domenica 11 dicembre 2022) I rossoneri sono negli Emirati per rire gli allenamenti in vistae partite di gennaio. C'è anche Ibra, che prosegue il suo lavoro di ...

La Gazzetta dello Sport

I rossoneri sono negli Emirati per ricominciare gli allenamenti in vista delle partite di gennaio. C'è anche Ibra, che prosegue il suo lavoro di ...Su un cross spiovente in area di rigore, Theo Hernandez haMason Mount , buttandolo giù ... Decisione corretta dato che il calciatore delva dritto sull'uomo senza mai guardare la palla. ... Il Milan è atterrato a Dubai, comincia il ritiro: ecco il video dell'arrivo Parte oggi il ritiro del Milan a Dubai. Vediamo di seguito come verranno gestiti tutti gli infortunati con i loro tempi di recupero Redazione Il Milanista Il Milanè partito ieri sera alla volta degli ...Partito ieri sera dall'aeroporto di Milano Malpensa, il Milan è atterrato in nottata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove dall'11 al 20 dicembre sosterrà un ritiro ...